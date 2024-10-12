Montella'dan galibiyet yorumu: 'Bizim için olgunluk testi oldu'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazanılan Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye ve Karadağ, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci 69. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. Puanını 7 yapan Milliler, liderliğini sürdürdü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyeti TV8,5'a değerlendirdi.
"Olgunluk testi oldu bizim için. İlk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Olgunluk testi verdiğimizde golü attık ve ardından gol yemedik. 29 şut attık, bu bir rekor. Takımı beğendim. Uluslar B Ligi'nde en genç takımız. Maçtan önceki toplantımızda aceleci olmamamız gerektiğini anlatan toplantı yaptım. 70'ten sonra bu tarz maçlar farklı bir maça dönüşüyor. İyi oynadık. Çok memnunum."
Etiketler: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #Karadağ
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