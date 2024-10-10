Vincenzo Montella'dan kadro vurgusu: 'Geldiğim günden beri bizden çok...'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:44

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:44

Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın oynanacak maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇ FİNAL..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcuların ekim ayında daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

"Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum."

ARDA GÜLER, REAL MADRID'E Mİ KALMALI?

Montella, Arda Güler hakkında ortaya atılan transfer spekülasyonları için, "Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Montella stoper konusunda ise endişe duymadığı ifade etti.

"Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum."

ROTASYON MESAJI

Vincenzo Montella, Karadağ maçından sonra uzun bir seyahat sonucu İzlanda'ya gideceklerini bu yüzden maçta rotasyon yapabileceğini söyledi.

"Yarın 21.45'te oynayacağız ve akabinde bir maçımız daha var. 7 saat uçak yolculuğumuz var. Değişiklikler olabilir. Bir dahaki maçta da koruyacak şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız."

KARADAĞ ANALİZİ

"Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz."

DENGELİ KADRO VURGUSU

"Benim görevim, dengeli bir kadro kurabilmek. Çok fazla pozisyona giren ve az pozisyon veren bir kadro kurabilmek. Ben geldiğim günden beri bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum. O yüzden böyle kararlarım devam ediyor. Türkiye'ye geldiğimden beri bütün istatistiklere bakınca, en çok üretken oyuncular bizimle."