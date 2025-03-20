Montella'ya İrfan Can Eğribayat tepkisi: 'Büyük bir skandal'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:20

Tolunay Kafkas, Vincenzo Montella'nın kadro tercihleriyle ilgili Ajansspor'da çarpıcı ifadeler kullandı.

Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın kadroda yer alması gerektiğini savunan Kafkas, "Adil'in sezon başından itibaren ortaya koyduğu performansla aday kadroya seçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tolunay Kafkas

İrfan Can Eğribayat'ın aday kadroda olmamasını da eleştiren Tolunay Kafkas şu sözleri sarf etti:

"Aday kadroya kesinlikle çağrılmalıydı. İrfan Can Eğribayat'ın kadroya alınmaması büyük bir skandaldır. A Milli Takım'a 4 değil, 5 kaleci çağır ama İrfan Can'ı çağır."