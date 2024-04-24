Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu: Tolunay Kafkas'tan Levent Mercan'a büyük övgü!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:29

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:29

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un konuğu olacak olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, ligin 33. haftasında 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçını değerlendirerek, "Maçın ilk bölümlerini iyi oynadık. İstanbulspor'a oyunun geçişlerinde çok pozisyon verdik. Fenerbahçe maçından sonra kazanmak bizim için önemliydi. Son dakikalarda kazanmak mutluluk verici oldu. Oyuncuların güvenleri ve moralleri yerine geldi. Önümüzdeki haftalar daha kirik hale geldi. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Tolunay Kafkas

"FENERBAHÇE MAÇINDA KENDİMİ İFADE EDEMEDİM"

Türk futbolunda 40. yılının geçtiğini kaydeden Kafkas, "Benden eski olanlar da var. Burası bizim platformumuz. Bizlerin söz söyleme hakkımızın olması lazım. Maçların az kritiği, çok kritiği olmaz. Bir şey yapacaksak herkese adil şekilde dağıtmak lazım. Neye göre az ya da çok kritik. Buna dikkat etmek lazım. Fenerbahçe maçından sonra açıklama yaptım. Ben hakemler hakkında konuşan birisi değilim. Bazı konuşmam yanlış anlaşılmış, yanlış açıklama yaptım. Ben hata yapınca düzelten ve özür dileyecek bir adamım. Maç sonundaki konuşmam da ifade edememişim. Bütün kamuoyundan özür dilerim. Şurada bir sıkıntı var. Hakemlerin standartları yok. Bazı takımlara bazı durumlarda çalıyorlar, bize çalmıyorlar. Bunu İstanbul veya Anadolu takımı diye ayırt etmeye gerek yok. Bunu düzeltirsek lig düzelir, seyir zevki düzelir demek istedim" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak hakemlerin performansına bakmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben saha ile ilgilenirim. Oyuncuyu nasıl geliştiririm, oyunu nasıl geliştiririm. Sahaya odaklanırım. VAR kimmiş neymiş karışmam. Çok fazla konuşmamın söylemenin anlamı yok. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak bizim de el atmamız lazım. Bence problem, sorun değil. Türk futbolunda vaka var. Doğru olanı söyleyerek düzeltiriz. Herkesin kendi çıkarına göre konuşursa bu işin içinden çıkılmaz hale geliyor" diye konuştu.

Levent Mercan

"FENERBAHÇE SEVİYESİNDE"



Süper Lig'in kalitesini de değerlendiren Kafkas, "Süper Lig; İskoçya Ligi'ne dönmüş durumda. Ben 40 yıldır böyle lig görmedim. Bu kadar puan farkı olmazdı. Üst taraf belli yere geldi. Alt tarafta da bir puan savaşı var. 7-8 takım var. Virajı iyi alan takım kazanır. Biz kümede kalmak istiyoruz. Kalan maçları kazanmak istiyoruz ve umarım şanslar bizim yanımızda olur. Stadyum ve tesis hakkında bir gelişme yok. Ligin bitimine 10 hafta kala bize Riva'dan çıkmamız gerektiği söylendi. 10 hafta daha beklenebilirdi. Ancak öyle uygun gördüler. Zamanı gelince konuşuruz. Kasımpaşa'nın altyapısında çalışıyoruz. Fatih Saraç ve Serkan kardeşime (Reçber) minnet ve teşekkürlerimi iletiyorum. Altyapı hocaları bizimle odalarını paylaşıyor. Teşekkür ederim. Stadyum ve tesis konusu bizim için büyük sorun. Umarım başkanımız gelecek sene sorunu kökünden hal eder" sözlerini kullandı.

Devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için girişimde bulunduğu 23 yaşındaki Levent Mercan'ın hakkında da konuşan Tolunay Kafkas, genç sol bekin Fenerbahçe seviyesinde olduğunu vurguladı. Kafkas, "Levent Mercan gelişimini tamamladı. Ufak tefek eksikleri var. Önemli bir oyuncu kendini daha da geliştirecektir. Levent; iyi bir çocuk, sözleri dinliyor ve çalışanları anlayıp sahada uygulamaya çalışıyor. Önü çok açık. Umarım hem onun hem de kulübün menfaatlerinde işler olur. Levent'in Fenerbahçe ve şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayacak seviyede olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.