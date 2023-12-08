Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Montpellier, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında kendi sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:39
Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Michel Der Zakarian yönetimindeki Montpellier, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

MONTPELLİER - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Masson - Mondial Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MONTPELLİER - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarında naklen yayımlanacak.

Montpellier, ligde oynadığı son maçta sahasında Monaco'ya 2-0 mağlup olmuştu. 

Lens ise kendi sahasında ağırladığı Lyon'u 3-2 mağlup etmişti.


Fransa Ligue 1 Montpellier Lens

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