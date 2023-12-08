Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Montpellier, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında kendi sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel Der Zakarian yönetimindeki Montpellier, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
MONTPELLİER - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Masson - Mondial Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MONTPELLİER - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarında naklen yayımlanacak.
Montpellier, ligde oynadığı son maçta sahasında Monaco'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Lens ise kendi sahasında ağırladığı Lyon'u 3-2 mağlup etmişti.
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