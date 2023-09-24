Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 15:00
Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Michel Der Zakarian'ın ekibi Montpellier ile karşı karşıya gelecek.

MONTPELLIER - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Mosson'da oynanacak mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.

MONTPELLIER - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lille ile 2-2 berabere kalmıştı.

Montpellier ise RC Strasbourg deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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