Monza'nın 11 maçlık kazanamama serisi son buldu

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Monza, evinde Fiorentina'yı yenerek 11 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Monza'nın 11 maçlık kazanamama serisi son buldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 08:19

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Monza ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta Monza, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Monza'nın gollerini 44. dakikada Patrick Ciurria ve 63. dakikada Daniel Maldini kaydetti.

Fiorentina'nın tek golünü ise penaltıdan Lucas Beltran attı.

11 MAÇLIK KAZANAMAMA SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Monza, 11 maçlık kazanamama (3B 8M) serisine ve 5 maçlık puan hasretine son verdi.

Monza deplasmanından da mağlup ayrılan Fiorentina ise 5 maçtır kazanamıyor. (1B 4M)


Etiketler: #Monza #Fiorentina #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı

Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı
Hakan Çalhanoğlu kariyer rekoru kırdı: Inter, Monza'yı bozguna uğrattı!

Hakan Çalhanoğlu kariyer rekoru kırdı: Inter, Monza'yı bozguna uğrattı!
Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!

Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler