Mostafa Mohamed attı Nantes 3 puana uzandı
Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Montpellier'i 3-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 19. hafta maçında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kiralık olarak formasını giydiği Nantes, deplasmanda Montepellier'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Nantes'ın gollerini 45. dakikada Andrei Girotto, 81. dakikada Mostafa Mohamed ve 84. dakikada Ludovic Blas kaydetti.
Maça yedek kulübesinde başlayan Mostafa Mohamed, 60. dakikada oyuna girdi ve 21 dakika sonra attığı golle takımının büyük oranda 3 puanı koparmasını sağladı. Ayrıca Mostafa Mohamed 19. lig maçında 5. golüne ulaştı.
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Montpellier'de hücum hattının önemli isimlerinden Wahbi Khazri 42. dakikada, Sepe Elye Wahi ise 67. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligde 10. deplasman maçında ilk galibiyetini alan Nantes puanını 21'ee yükseltti. Montpellier 17 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Montpellier, Auxerre'e konuk olacak. Nantes, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırlayacak.
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