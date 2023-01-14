Rıdvan Dilmen'den olay Galatasaray iddiası!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddiada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, kendi evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.
Mücadelenin devre arasında ve bitiminde spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta açıklamalarda bulundu.
İşte Dilmen'in yorumları...
"FİNAL MAÇLARINA ÇIKACAKLAR"
"Hatayspor açık oynadığı için gol yedi. Fenerbahçe maçında da aynı şeyi yaptı. Oyuncuları kazanmak lazım. Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti. Galatasaray ikili averajda da öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak!"
"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK"
"Galatasaray, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi!" ifadelerini kullandı. Okan Buruk artık önümüzdeki haftaya odaklanmaya başladı."
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