Mostafa Mohamed, Valentin Rosier'i üzdü: Nantes deplasmanda güldü!
Beşiktaş'tan kiralanan Valentin Rosier'in takımı Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nantes'a 2-1 mağlup oldu.
Ligue 1, 27. hafta karşılaşmasında Nantes deplasmanda konuk olduğu Nice'i 2-1 mağlup etti.
Nantes'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthis Abline ve 76. dakikada Mostafa Mohamed, Nice'in golünü 72. dakikada Terem Moffi kaydetti.
ROSİER FORMA GİYMEDİ
Nice'te Valentin Rosier karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Nantes bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Nice ise 43 puanda kaldı.
Nantes bir sonraki karşılaşmasında evinde Lyon'u konuk ederken, Nice deplasmanda Reims'e konuk olacak.
Fransa Ligi'nde 16.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:
Clermont 0-3 Toulouse
La Havre 0-2 Montpellier
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