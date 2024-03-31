Mostafa Mohamed, Valentin Rosier'i üzdü: Nantes deplasmanda güldü!

Beşiktaş'tan kiralanan Valentin Rosier'in takımı Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nantes'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:24
Mostafa Mohamed, Valentin Rosier'i üzdü: Nantes deplasmanda güldü!
Abone Ol google-news

Ligue 1, 27. hafta karşılaşmasında Nantes deplasmanda konuk olduğu Nice'i 2-1 mağlup etti.

Nantes'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthis Abline ve 76. dakikada Mostafa Mohamed, Nice'in golünü 72. dakikada Terem Moffi kaydetti.

ROSİER FORMA GİYMEDİ

Nice'te Valentin Rosier karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Nantes bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Nice ise 43 puanda kaldı.

Nantes bir sonraki karşılaşmasında evinde Lyon'u konuk ederken, Nice deplasmanda Reims'e konuk olacak.

Fransa Ligi'nde 16.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Clermont 0-3 Toulouse

La Havre 0-2 Montpellier


valentin rosier haberleri mostafa mohamed haberleri Nantes haberleri nice haberleri Ligue 1 haberleri beşiktaş haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Sevilla'da Marcao gelişmesi!

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Sevilla'da Marcao gelişmesi!
Galatasaray'da hedef 50 milyon Euro

Galatasaray'da hedef 50 milyon Euro
Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a müjde!

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a müjde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prime Video Türkiye'de Oppenheimer'ın sansürlü versiyonunu yayımladı

Prime Video Türkiye'de Oppenheimer'ın sansürlü versiyonunu yayımladı
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi

İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Taraftarlar kulübü satın almak için teklif yaptı

Taraftarlar kulübü satın almak için teklif yaptı
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az

Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu