Nantes stoperi Jean-Charles Castelletto'ya Süper Lig kancası
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nantes forması giyen Kamerunlu futbolcu Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor transferde rotasını Fransa'ya kırdı.
Fransa merkezli Lequipe'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean-Charles Castelletto için girişimlere başladı.
Jean-Charles Castelletto
8 MİLYON EURO İSTENİYOR
Bordo-mavililerin Kamerunlu stoper için Fransız ekibine 2.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde, Fransız temsilcisinin Charles Castelletto için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.
Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen deneyimli stoperin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
307 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Kariyerinde daha önce 307 karşılaşmaya çıkan Jean-Charles Castelletto 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.
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