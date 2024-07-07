MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Francesco Bagnaia'nın!

İtalyan pilot Francesco Bagnaia, Almanya'da koşulan MotoGP sezonunun 9. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:30
MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Francesco Bagnaia'nın!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 9. etabı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi, Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

JORGE MARTİN YARIŞ DIŞI KALDI

İspanyol pilot Jorge Martin'in yarış dışı kalmasının ardından Bagnaia, elde ettiği bu zaferle zirveye oturdu.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 40.063 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste 4. etap galibiyetini elde etti.

Gresini Racing takımındaki İspanyol kardeşlerden Marc Marquez, liderin 3.804 saniye gerisinde ikinci ve Alex Marquez ise 4.334 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı, 4 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 222 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 212

3. Marc Marquez (İspanya): 166

4. Enea Bastianini (İtalya): 155

5. Maverick Vinales (İspanya): 125


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