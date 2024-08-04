MotoGP Britanya Grand Prix'sinde zafer Enea Bastianini'nin oldu!

İtalyan pilot Enea Bastianini, İngiltere'de koşulan MotoGP'nin 10. etabını ilk sırada tamamladı.

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Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:11
MotoGP Britanya Grand Prix'sinde zafer Enea Bastianini'nin oldu!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 10. etabı Britanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Enea Bastianini ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

MARTİN İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Enea Bastianini, 39 dakika 51.879 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ilk etap galibiyetini elde etti.

Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 1.931 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise takım arkadaşının 5.866 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Bu sonucun ardından Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.

Sezonun 11. yarışı, 16-18 Ağustos'ta Avusturya'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 241

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 238 puan

3. Enea Bastianini (İtalya): 192

4. Marc Marquez (İspanya): 179

5. Maverick Vinales (İspanya): 130


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