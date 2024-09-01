MotoGP İspanya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu!
İspanyol pilot Marc Marquez, İspanya'da koşulan MotoGP sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı Aragon Grand Prix'sini, Gresini takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ilk sırada bitirdi.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden düzenlendi.
MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez, 41 dakika 47.082 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak 2021'den sonra ilk etap galibiyetini elde etti.
YENİ LİDER JORGE MARTİN
Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 4.789 saniye gerisinde ikinci, Red Bull GASGAS Tech3 takımından İspanyol Pedro Acosta, Marquez'in 14.904 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Aragon Grand Prix'sine genel klasman lideri gelen İtalyan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise 17. turda yaptığı kaza sonrasında yarış dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Jorge Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.
Sezonun 13. yarışı, 6-8 Eylül'de San Marino'da düzenlenecek.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 299 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 276
3. Marc Marquez (İspanya): 229
4. Enea Bastianini (İtalya): 228
5. Pedro Acosta (İspanya): 148
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