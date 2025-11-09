Cumhuriyet Gazetesi Logo
MotoGP'nin Portekiz Grand Prix'sinde zafer Marco Bezzecchi'nin!

MotoGP'nin Portekiz Grand Prix'sinde zafer Marco Bezzecchi'nin!

9.11.2025 23:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
MotoGP'nin Portekiz Grand Prix'sinde zafer Marco Bezzecchi'nin!

MotoGP sezonunun Portekiz'de koşulan 21. yarışında Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Portekiz Grand Prix'sinde Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci oldu.

Sezonun 21. mücadelesi, 4.6 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden düzenlendi.

Bezzecchi, 41 dakika 13.616 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ikinci zaferini kazandı.

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, 2.583 saniye farkla ikinci ve Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta ise 3.188 saniye farkla üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 16 Kasım Pazar günü İspanya'da koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 445

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 288

5. Pedro Acosta (İspanya): 285

İlgili Konular: #Portekiz #motogp #Marco Bezzecchi

İlgili Haberler

MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in!
MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in! MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde İspanyol pilot Fermin Aldeguer, birinci oldu.
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de'
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de' Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2012’de “Red Bull Kanatlarımın Altında” projesiyle keşfedilen Razgatlıoğlu, Red Bull ile 10 yılı aşan yolculuğunda üç kez Dünya Superbike Şampiyonu unvanına sahip ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
MotoGP'nin Malezya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in!
MotoGP'nin Malezya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in! MotoGP sezonunun Malezya'da koşulan 20. yarışında BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, bitiş çizgisini ilk sırada geçti.