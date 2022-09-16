MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 15. yarışıyla devam edecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 15. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleştirilecek.
Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 18 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te, 23 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.
Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 181
3. Aleix Espargaro (İspanya): 178
4. Enea Bastianini (İtalya): 138
5. Johann Zarco (Fransa): 125
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek