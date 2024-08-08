Mourinho eski öğrencisini istiyor: 4.kez bir araya gelebilirler!
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Nemanja Matic'in geldiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takviye planlanan bölgelerden biri de orta saha. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelen son isim Nemanja Matic oldu.
Footmercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Nemanja Matic'in transferini istiyor.
Matic ile daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da çalışan Mourinho'nun deneyimli ön libero ile 4. kez bir araya gelmek istediği haber detayında yer aldı.
Lyon ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 36 yaşındaki Nemanja Matic'in ise şimdilik bu transfere niyetinin olmadığı aktarıldı.
Yine de Lyon'un bu yaz satış yapmak zorunda olduğu ve Fenerbahçe'nin bundan faydalanmak istediğinin altı çizildi.
Lyon ile geride bıraktığımız sezonda toplam 19 maça çıkan Nemanja Matic 1534 dakika sahada kaldı.
Lyon deneyimli futbolcuyu 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Rennes'den 2.6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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