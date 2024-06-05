Mourinho eski öğrencisini istiyor: Fenerbahçe'den Heung-min Son hamlesi!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:20

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:20

Tottenham Hotspur'dan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Heung-min Son'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Team Talk'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun gözü transfer döneminde eski öğrencisinde olacak.

Haberde, Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Güney Koreli futbolcuyu Jose Mourinho'nun takımına istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ile Tottenham arasında henüz resmi bir temas olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuya ilgi duyduğu yazıldı.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin de Son'u istediği belirtildi.

Son, Jose Mourinho'nun Tottenham döneminde 70 maçta forma giydi.

Güney Koreli futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 25 asistlik performans gösterdi.