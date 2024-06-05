Resmen duyuruldu: Fenerbahçe, Mourinho'nun kazanacağı ücreti açıkladı!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:42
Resmen duyuruldu: Fenerbahçe, Mourinho'nun kazanacağı ücreti açıkladı!
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.


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