Resmen duyuruldu: Fenerbahçe, Mourinho'nun kazanacağı ücreti açıkladı!
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
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