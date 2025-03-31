Cihan Aydın kimdir? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın kaç yaşında, nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelelerinde görev yapacak hakemleri duyurdu. Cihan Aydın kimdir? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın kaç yaşında, nereli?

Cihan Aydın kimdir? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın kaç yaşında, nereli?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı. Peki, Cihan Aydın kimdir? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın kaç yaşında, nereli?

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğmuş bir hakemdir. 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 20, 1. Lig'de ise 1 maç olmak üzere toplamda 21 karşılaşmayı yönetti. Ayrıca, 8 defa VAR hakemi olarak da görev almıştır. 32 yaşındaki Aydın, bu sezon Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 3 maçında düdük çaldı. Cihan Aydın, Fenerbahçe'nin son olarak 16 Mart’ta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmasında görev yaparken, Galatasaray'ın 2 Mart’ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta da hakemlik yaptı.


Etiketler: #Cihan Aydın #türkiye futbol federasyonu #Derbi

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