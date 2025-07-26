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Mourinho gözden çıkarmıştı: Alexander Djiku'ya sürpriz talipler!

Mourinho gözden çıkarmıştı: Alexander Djiku'ya sürpriz talipler!

26.07.2025 12:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Mourinho gözden çıkarmıştı: Alexander Djiku'ya sürpriz talipler!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşmesi kalan Alexander Djiku için Avrupa'dan 3 talip çıktığı iddia edildi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Alexander Djiku, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyebilir.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperine Avrupa'dan 3 talip çıktı. 30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi. Mourinho'nun da yeni sezon planlarında yer almadığı iddia edilen Djiku'nun yeni sezondaki adresi bu 3 takımdan biri olabilir.

Djiku, Fenerbahçe formasıyla 74 maça çıktı. Ganalı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #jose mourinho #Alexander Djiku

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