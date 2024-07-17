Fenerbahçe'nin rakibi Hull City!

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı perşembe günü TSİ 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:47
Fenerbahçe'nin rakibi Hull City!
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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında perşembe günü İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞMIŞTI

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.


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