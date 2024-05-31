Mourinho kozu etkili oldu: Aziz Yıldırım'dan transferde yıldız hamlesi!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, forvet pozisyonu için Romelu Lukaku ile görüştüğü iddia edildi.
Teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde dünyaca ünlü bir golcüyü sarı lacivertli kulübe kazandıracacağı ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kadroya 3-4 kaliteli takviye yapmayı planlayan Yıldırım ve ekibi, bir süredir görüşme halinde olduğu Romelu Lukaku ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haberde, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ikna edilmesinde Jose Mourinho kozunun etkili olduğu ifade edildi.
Belçikalı forvet, daha önce Roma, Manchester United ve Chelsea'de teknik direktörlüğünü yapan Portekizli hocanın takımın başına getirileceği belirtilince fazla düşünmeden teklife prensipte "Evet" dedi.
Oyuncunun kulübü Chelsea ile görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın, Lukaku'nun yanı sıra İngiltere'den bir sağ bek ile pazarlık halinde olduğu ayrıca 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
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