Mourinho, tepkisiyle dünya basınında gündem oldu: 'Dahi ve delilik'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:33

Güncelleme: 30.09.2024 - 09:33

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerken Jose Mourinho'nun VAR protestosu maça damga vurdu.

Portekizli çalıştırıcı, ekranında maç görüntüsü olan bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu. Karşılaşma sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan Mourinho, "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun bu hareketi dış basında da büyük yankı uyandırdı.

İşte Mourinho'nun protestosunun dış basında yansımaları:

Dailymail'de yer alan haberde Mourinho'nun hareketi için, "Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu" ifadeleri yer aldı.

Planet Football'da ise Jose Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne bilgisayarını koyması sonrası sarı kartla cezalandırıldığı vurgulandı. Haberde Mourinho için "Futboldaki son sarı kart cezasını icat etti" denildi.

Daily Record'daki haberde ise Mourinho'nun tuhaf bir sarı kart gördüğü belirtilerek Portekizli çalıştırıcının yaptığı hareket detaylıca anlatıldı.

AS'ta yer alan haberde ise deneyimli teknik direktörün protestosu "Bir Mourinho şovu daha" başlığıyla okurla buluştu.

"MOURİNHO'NUN SON GÖSTERİSİ"

Sport 45 ise Mourinho'nun hareketinin büyük yankı uyandırdığını belirtti ve "Mourinho'nun son gösterisi" başlığını attı.

Sky Sport, "José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde" başlığıyla Mourinho'nun tepkisini sayfasına taşıdı.

La Gazzetta dello Sport'taki haberde ise Mourinho için "Dahi ve delilik" ifadesi kullanıldı.

Corriere dello Sport'ta ise Mourinho'nun yeni bir protesto şekli icat ettiği belirtildi ve "Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto" denildi.

"YENİDEN İLGİ ODAĞI OLDU"

Eurosport'ta yer alan haberde de Mourinho'nun kendine has üslubuyla futbol dünyasında ses getirecek yeni bir harekette bulunduğu ifade edildi ve "Mourinho şovu Türkiye'de" başlığı kullanıldı.

A Bola'da Mourinho'nun bilgisayarını kameraların karşısına koymasına geniş yer ayırdı. Haberde "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu" ifadeleri yer aldı.

Record ise "İnanılmaz" başlığını attı. Haberde, "Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi" denildi.