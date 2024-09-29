Jose Mourinho laptoplu tepkisini anlattı: 'Bizim açımızdan temiz bir goldü'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından kamera önüne laptopunu koyması hakkında; "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho laptoplu tepkisini anlattı: 'Bizim açımızdan temiz bir goldü'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 21:59

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertli takım maçı 2-0 kazandı. 

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. 

Jose Mourinho açıklamasında kamera önüne koyduğu laptop için; "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü" dedi. 

SZYMANSKI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor.  Bizim için her zaman önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı. 

VAR'A ELEŞTİRİ

Mourinho; "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mentaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Birçok kararı 5 saniyede verebildiler" açıklamasında bulundu. 


Etiketler: #jose mourinho #antalyaspor #fenerbahçe

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