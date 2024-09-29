Jose Mourinho'dan flaş tepki: Diz üstü bilgisayarı kameranın önüne koydu!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçın son bölümünde Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

Jose Mourinho'dan flaş tepki: Diz üstü bilgisayarı kameranın önüne koydu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:53

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. 

Jose Mourinho, kullandığı laptopu yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne bıraktığı için 79. dakikada sarı kart gördü.

Mourinho, Edin Dzeko'nun gol attığı ancak geçersiz sayılan pozisyonu yayıncı kuruluşun kamerası önüne koydu. 

 


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #antalyaspor

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