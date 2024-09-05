Mourinho'dan çiçekçi çocuğa 'Param yok' yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününden ayrılırken çiçekçi çocuğa verdiği "Param yok" cevabı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:40
Mourinho'dan çiçekçi çocuğa 'Param yok' yanıtı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kez saha dışıyla bir olayla gündeme geldi.

Portekizli teknik direktör, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğün törenine katıldı.

MOURİNHO: "PARAM YOK"

Mourinho, düğünden çıkışta ise kendisine çıkışta çiçek satmak isteyen çocuğa "Param yok" cevabını verdi.

Jose Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Etiketler: #jose mourinho #acun ılıcalı #çiçek #fenerbahçe #düğün

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