Mourinho'dan çiçekçi çocuğa 'Param yok' yanıtı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününden ayrılırken çiçekçi çocuğa verdiği "Param yok" cevabı gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kez saha dışıyla bir olayla gündeme geldi.
Portekizli teknik direktör, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğün törenine katıldı.
MOURİNHO: "PARAM YOK"
Mourinho, düğünden çıkışta ise kendisine çıkışta çiçek satmak isteyen çocuğa "Param yok" cevabını verdi.
Jose Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: #jose mourinho #acun ılıcalı #çiçek #fenerbahçe #düğün
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