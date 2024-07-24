Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki kombine kuyruğunu paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Kadıköy'deki kombine yenileme kuyruğunu paylaşan Portekizli teknik adam, "Salı günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına Lugano deplasmanında çıkmış ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.
Jose Mourinho'nun paylaşımı şu şekilde:
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