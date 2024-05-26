Mahmut Uslu: 'Beşiktaş gitsin anlaşsın Mourinho'yla'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:06

Güncelleme: 26.05.2024 - 10:06

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu, Jose Mourinho konusunda açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Uslu, "Beşiktaş gitsin anlaşsın Mourinho'yla, onların beklediği bir şey mi var? Bizim durumumuzda anlaşsak bile seçimi beklemek zorundayız ama biz çözeriz, yakında duyarsınız. Eğer o arkadaş (Hüseyin Yücel), 'Biz daha önce görüştük' diyorsa, ben de 2004 yılında konuştuğumu söyleyeyim Mourinho'yla. Hem de İstanbul'daki bir otelde" dedi.

"GİTSİN ANLAŞMAYI YAPSIN BEŞİKTAŞ"



Jose Mourinho için açıklamalarda bulunmaya devam eden Mahmut Uslu, "Beşiktaş'ın beklediği ne var? Yönetimdeler zaten, gidip anlaşsınlar. Beşiktaş camiasını çok severim, kardeşim gibi sevdiğim bir başkanları var ama böyle konuşmaları yapınca gidip imzayı atacaklar. Şimdi nerede olduğunu biliyorlar mı Mourinho'nun? Başkan anlaşmaya gitti, Dubai'de. Gitsin anlaşmayı yapsın Beşiktaş. Birebir görüşmeler devam ediyor mu bilmiyorum. O konulara Aziz Yıldırım bakıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, önceki günlerde yaptığı açıklamada Jose Mourinho ile görüşmede bulunduklarını ve anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmişti.