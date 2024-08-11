Mourinho'dan Lille maçı için sürpriz karar
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho salı günü Lille ile oynayacakları maçla ilgili sürpriz bir hamle yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre, daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.
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