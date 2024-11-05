Mourinho’nun ‘Bu ligi kimse izlemiyor’ sözü gündem yarattı: Dünya konuşuyor

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Portekizli hoca, karşılaşma sonrası Süper Lig’i dünyada kimsenin izlemediğinin altını çizip, “Maçın adamı VAR hakemi Atilla Karaoğlan.

Karaoğlan’ı bir daha maçlarımıza istemiyoruz. Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki sistemin bir adı vardı: o da Atilla. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe’ye gelmezdim” dedi.

Mourinho, Banza’nın elle müdahalesinde penaltı beklediği pozisyon ile Denswil’in tabanıyla Osayi’ye hareketinde kırmızı kart istediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Dış basın, Mourinho’nun sözlerini ve Amrabat’ın golü sonrası sahaya girip diz üstü kayarak yaşadığı sevinci manşetlerine taşıdı.

Daily Mail (İngiltere): Mourinho Türkiye’deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı.

Le Parisien (Fransa): Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı.

Marca (İspanya): Galibiyet golünden sonra Mourinho diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı.