Jose Mourinho ile ilk galibiyet: Fenerbahçe sezona hızlı başladı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:34
Jose Mourinho ile ilk galibiyet: Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
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Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile karşılaştı.

Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

MOURİNHO İLE İLK GALİBİYET 

Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu. 


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