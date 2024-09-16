Mourinho'ya İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Başka türlü olmaz'
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararını eleştirdi.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci sözleri dikkat çekti.
2023-24'te kariyer sezonunu geçiren ve 18 gol, 12 asistlik skor katkısı veren İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun göreve gelişiyle hamle oyuncusuna dönüşmüştü.
Bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında süre alamamış; Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.
Öte yandan Tümer Metin, Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararını eleştirdi.
Tümer Metin, İrfan Can Kahveci'nin olmadığı anlarda Fenerbahçe'nin yaratıcılık konusunda sıkıntı çektiğini söyledi.
Milli futbolcunun ilk 11'de sahaya sürülmesi gerektiğini aktaran Tümer Metin, "İrfan Can'ı yazacaksın oraya, başka türlü olmaz" ifadelerini kullandı.
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