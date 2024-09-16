Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: 'Böylesini görmedim'
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Kahveci, Fenerbahçe'nin defansif performansını eleştirdi.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetini yorumladı. Kontraspor'da konuşan Kahveci, Fenerbahçe'nin defansif performansını eleştirdi.
Kasımpaşa'nın gol atamasa da Fenerbahçe ceza sahasına çok kolay girdiğini aktaran Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Ben Fenerbahçe'nin kendi 18'ine herhangi bir rakibin bu kadar kolay geldiğini görmedim. Gol yok ama çok kolay girdiler ceza sahasının içine."
"BECAO VE ÇAĞLAR ÇOK İYİYDİ"
Fenerbahçe'nin 2-0'dan sonra durduğunu belirten Kahveci, "İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra yine topu tuttu. Fenerbahçe gol yemediyse Kasımpaşa'nın son vuruşları yüzünden. Becao ve Çağlar da çok iyiydi" şeklinde konuştu.
"GÜÇLÜ OYUN ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRÜR"
Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun deplasmanlarda sorun çıkarabileceğini dile getiren Nihat Kahveci, "Taraftar 10 yıldır Fenerbahçe'den şampiyonluk bekliyor. Seni güçlü oyun şampiyonluğa götürür ama bu futbolla bundan sonraki deplasmanlarda ne yapabilirsin bunu analiz etmen lazım" dedi.
"FENERBAHÇE, 3 FUTBOLCUNUN PERFORMANSINA ŞÜKRETSİN"
Kasımpaşa maçı özelinde 3 Fenerbahçeli futbolcunun performansını ön plana çıkaran Kahveci, "Fenerbahçe bugün Becao, Çağlar ve İsmail Yüksek'in performansına şükretsin" ifadelerini kullandı.
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