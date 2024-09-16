Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bu futbol derbide yeterli olmaz'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:38

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:38

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Transfer dönemi bitti. Oyuncu alımında uzun zamandır F.BahçeG.Saray rekabetini görüyorduk tıpkı şampiyonluk yarışındaki gibi. Bu ikiliye Beşiktaş dahil oldu. Kartal, nokta atışı transferler yaptı. Trabzonspor, Şenol Güneş’i getirdi. Bu sezon zirve yarışı 3 büyük arasında geçecek.

Başakşehir’i de yabana atmıyorum. Dönelim Sarı-Lacivertlilerin Kasımpaşa maçına... Ferdi Kadıoğlu’nun yerine “Onu aratmaz” denen Kostic geldi. Sırp oyuncunun transferinde pay sahibi olan Tadic, arkadaşı için “Dünyanın sayılı beklerinden” diyor. Göreceğiz, dün Oosterwolde sol bekte oynadı. Mourinho, Dzeko’yu yedek bıraktı. Bu hamle, F.Bahçe’nin hücum organizasyonunu düşürdü. Çok tempolu başlamayan maçta hakem Halil Umut Meler, 11. dakikada Sarı-Lacivertlilerin net penaltısını atladı.

Maximin fizik olarak güçlendikçe hareketliliği artıyor. Klas çalımları sonrası şık bir plaseyle topu ağlara yolladı. Yine Maximin, 37’de Meler’in VAR’dan izleyip verdiği kararla takımına penaltı kazandırdı. Tadic skoru 2-0 yaptı ama ilk 45 dakika “F.Bahçe iyiydi” diyemem. Zaten sonlara doğru Kasımpaşa’nın baskısı vardı. İkinci yarı F.Bahçe adeta “bekleme modunda” ve pek de memnun etmeyen şekilde oynayıp 3 puana uzandı. Bu futbol haftaya G.Saray’a karşı derbide yeterli olmaz. Benden söylemesi..." (Cumhuriyet)

"SAINT-MAXIMIN ZOR MAÇI KOLAY ÇÖZDÜ"

Engin Kehale: "En-Nesyri’nin 11’de olmaması şaşırtıcı değildi ancak ev sahibinde hem Aytaç’ın hem de Fall’un esame listesinde yedeklerde olması pek beklendik bir durum değildi. İlginçtir ki takımlar sahaya çıktığında Fall’un takımla birlikte olduğunu, Rodrigues’in son anda kadrodan çıkıp Ben Ouanes’in sol beke geçtiğini gördük. Hem Jose Mourinho hem de Sami Uğurlu dengeli bir oyunu tercih etmişti. Sarı lacivertlilerin özellikle Fred’in çapraz paslarıyla Saint-Maximin’i birebir bırakma çabaları dikkat çekiciydi. İlk 40 dakikada, hücumda çok verimli olamasa da savunmada dengeyi iyi kurdu Fenerbahçe. Bu bölümde rakibine sadece iki şut şansı verirken, Saint-Maximin’in bireysel becerisiyle bir gol, bir de penaltı bulup skoru almayı başardı. İlk golde Kasımpaşa savunmasının yanlış vücut pozisyonu ve alan savunması, en az son vuruşun iyiliği kadar golün oluşumunda pay sahibiydi." (Hürriyet)

"SÜPER LİG'İN ÜST SINIFI BİLDİĞİNİZ GİBİ"

Uğur Meleke: "Dün akşam önce saat 17’de Kasımpaşa Stadı’nda Fenerbahçe çıktı sahneye. 45 dakika boyunca kendilerini hiç sıkmadan, hiç zorlanmadan 2-0’la girdiler soyunma odasına. Bu süreçte Maximin sol kanat etkinliği, İsmail de orta sahayı süpüren patron performansıyla ön plana çıktı. İkinci devrenin başında aynen Alanya maçındaki gibi kontrolü yitirdiler, 60’larda aynen Alanya önünde olduğu gibi İrfan/Maximin değişikliği geldi. Fenerbahçe, dün ikinci 45’te rakip kaleye gitmemesine rağmen çok da zorlanmadan 3 puanı götürdü eve." (Hürriyet)

"BAŞIBOZUKLUĞUN TESELLİSİ"

Gürcan Bilgiç: "Son iki lig maçının göz kamaştırıcı performanslarından eser yoktu. Aslında açıklanabilir durum yok bu görüntüde. Sadece yazıya başladığımız Mourinho tespitiyle nedenlenebilir. Bu başıbozukluğun tek tesellisi, "Kazanılması gereken maçta" gereğinin yapılması. Maç ritminin yitirilmesi. Milli maç yorgunlukları, aranın getirdiği rehavet, deplasmanda oynamak… Muhtemelen mezaretler bu yaklaşımlar olacak. Belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde, cebe üç puan koymak, derbi öncesinde gülen yüzlerin olduğu bir soyunma odası demek. Takım da, hoca da ders çalışmaya devam etmeli." (Sabah)