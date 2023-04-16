Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Muammer Şahin, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:37
Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı
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Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Muammer Şahin, gümüş madalya kazandı.

Muammer Şahin

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 130, toplamda da 242 kiloluk derece elde etti.


Muammer Şahin Avrupa Halter Şampiyonası Gümüş Madalya

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