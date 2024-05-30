Yayınlanma: 30.05.2024 - 23:35

Güncelleme: 30.05.2024 - 23:35

Bordo-mavililer, Ligue 1 takımlarından Clermont forması giyen Muhammed Cham'ın transferi için görüşmelere başladı. Peki, Muhammed Cham Kimdir? Trabzonspor'un istediği Muhammed Cham kaç yaşında, nereli?

MUHAMMED CHAM KİMDİR?

Muhammed Cham, 26 Eylül 2000 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu. Annesi Gambiyalı kökenli olup, soyadı Saracevic ise Bosna Hersekli üvey babasından gelmektedir. 1.80 metre boyundaki orta saha oyuncusu, 23 yaşında.

Kariyerine 2020 yılında Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Clermont Foot 63'te başlayan Cham, yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunun merkezinde etkili olabilme kabiliyetiyle öne çıkan oyuncu, 10 numara pozisyonunda başarılı performanslar sergiledi.

Cham, genç yaşına rağmen sahadaki liderlik vasıflarıyla ve çok yönlü oyun stiliyle takımına değer katttı. Hem gol atma hem de gol pası verme yeteneğiyle dikkat çekti.