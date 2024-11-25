Muhammed Cham'dan galibiyet açıklaması: 'Ritmimi buldum'
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Muhammed Cham maçın ardından konuştu.
Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maça damga vuran Muhammed Cham, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
3 gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Cham, "Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti" dedi.
"RİTMİMİ BULMUŞ OLDUM"
Ritmini bulduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşı Simon Banza ile ilgili konuşan Avusturyalı futbolcu, "Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.
CHAM BİR İLKE İMZA ATTI
Bordo mavili takımda Muhammed Cham, 3 gol ve 2 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Cham, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.
Spor Haberleri
- Muhammed Cham: 'Ritmimi buldum'
- Iğdır'da puanlar paylaşıldı!
- 12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi!
- Ronaldo'nun 2 golüyle Al Nassr fırtına gibi esti!
- Şenol Güneş adım adım rekora koşuyor!
- Derbide kazanan Galatasaray!
- Trabzonspor'dan kendi evinde farklı galibiyet!
- Milli oyuncudan Galatasaray'a kötü haber!
- TFF'den fikstür kararı!
- Kayserispor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek!
En Çok Okunan Haberler
-
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- İstanbul'da aile katliamı
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'un 7 ilçesinde yarın su kesintisi uygulanacak
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Hedefteki teğmenlerle ilgili yeni gelişme!
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Türk ordusunun Kubilaysızlaştırılması
- İmamoğlu'ndan, Tekin'e 'belgeli' kreş yanıtı