Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek Paris 2024'e veda etti!
Milli sporcu Muhammed Demirel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler judo 66 kilo branşının son 32 turunda karşılaştığı Finlandiyalı Luukas Saha'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi.
FİNLANDİYALI RAKİBİNE DİRENEMEDİ
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.
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