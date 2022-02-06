Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da
Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuzun Fenerbahçe Spor Kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıkmıştı.
İlgili Haberler
- Genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya transfer edildi
- Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
- Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya'nın gol sevinci, dünya basınına yansıdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Milli sporcu yoluna devam ediyor
- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması
- Eve dönünce hayatının şokunu yaşadı
- Kilo verilirken yapılan 10 hata
- Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı
- Liverpool hata yapmadı
- Putin'den Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
- Giresunspor transferi resmen duyurdu
- Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme
- Beşiktaş - Antalyaspor maçında 11'ler açıklandı