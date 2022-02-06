Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da

06 Şubat 2022 Pazar, 17:59

Süper Lig ekibi Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuzun Fenerbahçe Spor Kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıkmıştı.

