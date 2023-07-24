Muhtemel rakiplerimiz belli oluyor: Avrupa'da kura çekimi zamanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bir sonraki turda karşılaşması muhtemel ekipler belli oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kurasında Galatasaray seri başı olacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
AC Sparta Prag
KI Klaksvik / BK Hacken
Ludogorets / Olimpija Ljubljana
TEMSİLCİLERİMİZİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kurasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Kecskemeti/ Riga FC
FC Differdange 03 / NK Maribor
KA Akureyri / Dundalk FC
B36 Torshavn / Haverfordwest County
Heart of Midlothian FC
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
HNK Hajduk Split
Zeljeznicar / Neftçi PFK
FK Sutjeska / FC Santa Colom
Balzan FC / FC Neman Grodno
Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde:
SK Brann
NK Osijek / ZTE FC
Gzira United FC / F91 Diddeleng
Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes
MAÇ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
- ‘3 hafta içinde... '
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Gelmezse durduracaklar!