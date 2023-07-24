Muhtemel rakiplerimiz belli oluyor: Avrupa'da kura çekimi zamanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bir sonraki turda karşılaşması muhtemel ekipler belli oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:15
Muhtemel rakiplerimiz belli oluyor: Avrupa'da kura çekimi zamanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kurasında Galatasaray seri başı olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:

AC Sparta Prag

KI Klaksvik / BK Hacken

Ludogorets / Olimpija Ljubljana

TEMSİLCİLERİMİZİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kurasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Kecskemeti/ Riga FC

FC Differdange 03 / NK Maribor

KA Akureyri / Dundalk FC

B36 Torshavn / Haverfordwest County

Heart of Midlothian FC

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:

HNK Hajduk Split

Zeljeznicar / Neftçi PFK

FK Sutjeska / FC Santa Colom

Balzan FC / FC Neman Grodno

Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde:

SK Brann

NK Osijek / ZTE FC

Gzira United FC / F91 Diddeleng

Linfield FC / MKS Pogon Szczecin

Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.


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