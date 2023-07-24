Wilfried Zaha Galatasaray'ı seçti: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:36

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:59

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı geldi, sarı-kırmızılılar Wilfried Zaha’yı transfer etti. Fenerbahçe’nin uzun süredir görüştüğü Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Galatasaray’la 3 yıllığına anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu, pazar akşamı İstanbul’a geldi.

Wilfried Zaha

Crystal Palace ile sözleşmesi biten tecrübeli hücum oyuncusu transfer döneminin başından bu yana Fenerbahçe ile görüşme halindeydi. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini kabul etmeyen Zaha, yıllık ücretinin ve imza parasının artırılmasına rağmen Fenerbahçe’ye “Evet” demedi. Kısa süre önce Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bu transferde devreye girdi. Fildişili futbolcunun ağabeyi 3 gündür İstanbul’daydı. Timur, sarı-kırmızılı takımın özellikle bu sezon Avrupa’da başarı için yaptığı planlamayı, kadrosundaki yıldızları ve başarılanı anlatıp hem Zaha’yı hem de ağabeyini ikna etmeyi başardı.

YILLIK 5.5 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray’ın 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 5.5 milyon Euro garanti para vereceği öğrenildi. Zaha’nın sarı-kırmızılılardan ödemesi 3 yıla yayılacak şekilde toplam 6 milyon Euro seviyesinde imza parası alacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun imza parasının çok büyük bölümünü, Galatasaray’ın iki önemli sponsorunun üstlendiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Zaha transferi sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye gönderme yaptı. Galatasaray, “ZAHAHA” mesajıyla ve arka fonda çalan “Ali Cabbar” şarkısıyla Sarı-Lacivertlilerin ilgilendiği Zaha’yı transfer ettiğini duyurdu. Şarkıda, “Sevdiğin kız başkasına varmış, dayanabilirsen dayan Ali Cabbar” ifadesi geçiyor.