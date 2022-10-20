Murat Ilgaz'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:36

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, sosyal medyada Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

TFF'nin VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Murat Ilgaz "Hiçbir kulübe üye değilim. Yanlış anlaşılma ortadan kaldırıldığı için mutluyum" açıklamasını yaptı.

Murat Ilgaz, hakem atamalarını kendisinin yaptığı ilgili eleştirilere ise "Hakem atamaları sadece 1 kişinin inisiyatifinde değildir" sözleriyle cevap verdi.