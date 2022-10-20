Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe'nin Jorge Jesus planı ortaya çıktı!
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istediğini yazdı.
Fenerbahçe, başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 1 senelik kontratı bulunan 68 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor.
YANITI MERAK KONUSU
Portekizli hocanın kapısını çalacak olan sarı-lacivertlilerin teklifine Jesus'un ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
KARİYERİNDE 19 KUPASI VAR
Tecrübeli teknik direktörün kariyerinde toplam 19 kupası bulunuyor.
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