Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe'nin Jorge Jesus planı ortaya çıktı!

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:00

Fenerbahçe, başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 1 senelik kontratı bulunan 68 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor.

YANITI MERAK KONUSU

Portekizli hocanın kapısını çalacak olan sarı-lacivertlilerin teklifine Jesus'un ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

KARİYERİNDE 19 KUPASI VAR

Tecrübeli teknik direktörün kariyerinde toplam 19 kupası bulunuyor.