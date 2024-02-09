Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 23:09
Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Hakem yönetimine sert eleştiride bulunan Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz? " ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine devam eden Sancak, "Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." sözlerini sarf etti.

 


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