Murat Sancak'tan Montella iddialarına yanıt
Adana Demirspor Başkanı Murar Sancaki Vincenzo Montella'nın, teknik direktör arayışında olan Trabzonspor Yönetimi'yle görüştüğü iddiaları üzerine açıklamada bulundu.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Adana Demirspor'un çalıştırıcısı Vincenzo Montella'nın isminin gündeme geldiği ileri sürüldü. Adana kulübünün başkanı Murat Sancak ise iddialara sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Sancak şu ifadeleri kullandı:
"Bazı haber sitelerinde, benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi külliyen yalan, lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor başkanı ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz. NOKTA."
Bazı haber sitelerinde,benden izin alınarak montella hocayla görüşme yapıldığı haberi,külliyen yalan,lig devam ederken,Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini,ne Trabzonspor başkanı nede Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz.NOKTA— Murat Sancak (@MuratSancakMt) April 10, 2023
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