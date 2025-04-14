Murat Sancak'tan transfer iddialarına yanıt: 'Berke Özer'i değil...'
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, 6-0 kaybettikleri Eyüpspor maçının ardından sosyal medya hesabından transfer iddiaları hakkında paylaşım yaptı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.
Gözlemci ekiplerinin Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i izlemeye geldiği iddiaları gündeme gelirken Sancak, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşım yaptı.
"BERKE ÖZER'İ DEĞİL..."
Sancak, yaptığı paylaşımda, "Berke'yi değil, Adana Demirspor kalecisi Deniz'i izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış" ifadelerini kullanarak İngiliz kulüplerinin gözlemcilerinin 2008 doğumlu file bekçisi Deniz Dönmezer'i gözlemlemeye geldiğini açıkladı.
Deniz Dönmezer
15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Adana Demirspor formasını bu sezon 15 maçta terleten 16 yaşındaki Deniz'in güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro civarında. Genç file bekçisinin boyu ise 190 cm.
Etiketler: #adana demirspor #murat sancak #transfer #Deniz Dönmezer
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