Murat Yakın: Tarih yazmak için harika bir fırsat
İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, Portekiz maçı öncesi konuştu. Portekiz'i yenebileceklerini söyleyen Yakın, "Tarih yazmak için harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz ile karşılaşacak Isviçre'de teknik direktör Murat Yakın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
İyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini dile getiren Yakın, "istatistikler ve geçmiş önemli değil. Portekiz'i yenebileceğimizi kanıtladık" dedi.
Hedeflerinin çeyrek finale kalmak olduğunu belirten Murat Yakın, "Hepimiz hazırız. Sakat futbolcular iyileşti. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü tarih yazmak için harika bir fırsat. İsviçre'nin coşkusunu, son 16'ya kalarak gösterdik. Açıkçası taraftarımıza bir maç daha izletmek istiyoruz" ifadelelerini kullandı.
Penaltılar konusunda da tıpkı Portekiz gibi çalıştıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Penaltılara çalıştık ama sadece buna odaklanmadık. Gerekirse tüm takım buna hazırlıklı olacaktır" diye konuştu.
İsviçre, Portekiz ile son 16 turunda salı günü 6 Aralık Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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