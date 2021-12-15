Muslera, UEFA maçına yetişmeye çalışacak
Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Fernando Muslera, Luyindama ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıktı. 35 yaşındaki file bekçisinin 3 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Galatasaray’ın Sivasspor’la oynadığı maçta takım arkadaşı Luyindama ile çarpışıp dizinden sakatlanan Muslera’dan kötü haber geldi. Dün yapılan kontrollerde Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. 35 yaşındaki file bekçisinin 3 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Muslera’nın mart ayında yeniden forma giymeye başlayabileceği öğrenildi. Tedavi süreci planlandığı şekilde geçerse tecrübeli eldivenin Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mart ayında oynayacağı iki maçta sahaya çıkması bekleniyor.
B PLANI OKAN
Ancak teknik heyet ve yönetim, ocak ayındaki transfer döneminde kadroya kaleci katılması konusunu gündemine almayı düşünmeye başladı. İlk etapta, sezon başında Giresunspor’a kiralanan Okan Kocuk’un ikinci yarıda yeniden Sarı-Kırmızılılara dönme ihtimali gündeme gelecek. Karadeniz ekibiyle temas kurulacağı, olumlu yanıt gelirse Okan’ın Galatasaray’a geri döneceği ve Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacağı öğrenildi. Bu ihtimal gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan kaleci transferi için çalışmalara başlayacak.
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