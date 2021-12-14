Ünlü spor hekimi Burhan Uslu: Muslera, en az 3 ay sahalardan uzak kalır

14 Aralık 2021 Salı, 15:31

Süper Lig 16. haftasında Sivasspor’a 1-0 yenilen Galatasaray’da sakatlanan yıldız kaleci Fernando Muslera’nın son durumu belli oldu.

Takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildi.

"3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü ve Basketbol Milli Takımı'nda da görev alan ünlü spor hekimi Burhan Uslu, Muslera'nın durumuna dair Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Uslu, "İleri derecede yırtık Muslera'nın en az 3 ay sahalardan uzak kalmasına sebep olur. İyileşmesi, oynayabilecek hale gelmesi bu süreyi bulur" ifadelerini kullandı.



