Ünlü spor hekimi Burhan Uslu: Muslera, en az 3 ay sahalardan uzak kalır
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'dan sarı kırmızılı taraftarlara kötü haber geldi. Sivasspor maçında sakatlanan Muslera'nın sakatlığı ile ilgili ünlü spor hekimi Burhan Uslu, açıklamalarda bulundu.
Süper Lig 16. haftasında Sivasspor’a 1-0 yenilen Galatasaray’da sakatlanan yıldız kaleci Fernando Muslera’nın son durumu belli oldu.
Takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildi.
"3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü ve Basketbol Milli Takımı'nda da görev alan ünlü spor hekimi Burhan Uslu, Muslera'nın durumuna dair Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
Uslu, "İleri derecede yırtık Muslera'nın en az 3 ay sahalardan uzak kalmasına sebep olur. İyileşmesi, oynayabilecek hale gelmesi bu süreyi bulur" ifadelerini kullandı.
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